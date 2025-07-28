شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: أطلقنا تطبيقا إلكترونيا لتمكين الناخبين من معرفة لجانهم والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تواكب اتجاه الدولة المصرية في التحول الرقمي، واستحدثت برامج تقنية حديثة بالنسبة إلى توزيع أعضاء الهيئات القضائية وأمناء اللجان، وبرامج تقنية أخرى لحصر وجمع الأصوات في اللجان العامة، وبرامج لتصويت المصريين في الخارج، وذلك فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الهيئة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا للناخبين لتمكين الناخب من معرفة لجنته الانتخابية والوصول إليها عن طريق الخرائط، ويمكن للناخب تغيير لجنته أو جمع أفراد الأسرة كلها في لجنة واحدة.

وتابع: "وفي يوم الانتخاب، يمكن للناخب معرفة رقمه في كشوف الناخبين، والجديد، هو أن النائب يمكنه أن يعرف كثافة الحضور في اللجنة حتى يختار الوقت المناسب للمشاركة".