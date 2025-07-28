شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري: كلمة الرئيس تأكيد للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، جاءت تأكيدًا جديدًا للدور المصري الثابت والمبدئي والمحوري تجاه القضية الفلسطينية، وحرص الدولة المصرية على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وقال الشقنقيري في تصريح لـ"الخليج 365 " إن كلمة الرئيس حملت رسائل بالغة الأهمية، خاصة في هذا التوقيت الحرج، مشددًا على أنها جاءت ردًا واضحًا على محاولات بعض الأبواق المعادية بث الشائعات وتزييف الحقائق للنيل من المواقف المصرية المشرفة، مشيرًا إلى أن الخطاب الرئاسي دحض كل الأكاذيب التي تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية ودورها الإقليمي والإنساني.

وأضاف أن الحزب يجدد دعمه الكامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجميع أجهزة الدولة، في كل الإجراءات والتدابير التي تُتخذ لصون الأمن القومي المصري، واستعادة الاستقرار في المنطقة، مشددًا على وقوف الحزب مع القيادة السياسية في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم المتحدث الرسمي باسم الحزب تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستبقى صاحبة الدور الشريف والمسؤول في دعم القضية الفلسطينية، وستواصل القيام بواجبها القومي والإنساني تجاه الأشقاء، انطلاقًا من ثوابت لا تقبل المساومة أو التغيير.