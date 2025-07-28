شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يشيد بتصريحات الرئيس السيسي بشأن غزة: موقف مصري مشرف والان مع تفاصيل الخبر

أصدر حزب مستقبل وطن، اليوم الإثنين، بيانًا ثمّن فيه تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تعكس موقفًا مصريًا مشرفًا وداعمًا للقضية الفلسطينية، وتجسد التزام الدولة الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأكد الحزب في بيانه، أن الرئيس السيسي عبر بشكل واضح عن التزام مصر الإنساني بتقديم المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، رغم كل التحديات، وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف المعاناة التي يعيشها المدنيون داخل القطاع.

وأشار "مستقبل وطن" إلى أن هذه التصريحات تبرهن على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والدور التاريخي الذي تقوم به مصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل المتواصل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع، تضمن استقرار وأمن المنطقة بأسرها.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لكافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا داعمة للسلام وراعية للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.