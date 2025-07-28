شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل ينظّم مؤتمرًا جماهيريًّا في عين شمس لدعم مرشحيه لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

نظّم حزب العدل مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا في منطقة عين شمس بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الحزب ومرشحيه لمجلس الشيوخ، وذلك في إطار جولاته الانتخابية للتواصل مع المواطنين وعرض رؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقدّمت المؤتمر الدكتورة نوره سمير حنا، أمين التنمية المجتمعية بالحزب، وسط تفاعل جماهيري واسع وحضور بارز لقيادات الحزب.

افتتح المؤتمر عبد الغني الحايس، مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، مؤكدًا على تميّز حزب العدل عن غالبية الأحزاب التقليدية، ومشيرًا إلى التزام الحزب بالانحياز الجاد لقضايا المواطن ورفضه لخطاب التزييف والمبالغة.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة مروة الشافعي، مساعد رئيس الحزب للسياسات النقدية والمرشحة لانتخابات مجلس الشيوخ، إن أزمة الغلاء والتضخم جاءت نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة، مؤكدة على ضرورة إعادة ترتيب أولويات تلك السياسات بما يراعي العدالة الاجتماعية.

ووجّه الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان الأسبق وأمين لجنة الإسكان بالحزب، نقدًا لسياسات الإسكان الحالية، داعيًا إلى تبنّي نموذج أكثر عدالة وإنصافًا للمواطنين.

وفي الملف الصحي، تطرّق الدكتور أحمد عنتر، أمين الصحة بالحزب، إلى التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، مشددًا على أن العلاج المجاني يجب أن يعود باعتباره حقًّا أصيلًا لكل مواطن، لا مجرد خدمة خاضعة للعرض والطلب.

من جانبه، تحدّث أحمد السيد، مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، عن مشاكل التعليم، مؤكدًا أن التعديلات المستمرة دون رؤية واضحة أضعفت جودة العملية التعليمية، مع ازدياد كلفة التعليم وتكدّس الفصول ونقص أعداد المعلمين، داعيًا إلى ضمان تعليم مجاني ذي جودة عالية باعتباره حقًّا لا رفاهية.

واختُتم المؤتمر بكلمة النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، الذي أكد أن العمل في عين شمس ليس جديدًا على الحزب، بل هو امتداد لحالة تواصل دائم مع الأهالي، مشددًا على أن ما يحدث ليس نهاية المطاف بل بدايته، قائلًا: “نهدي أهالي عين شمس والقاهرة ستة مرشحين يمثلون باقة ورد من التخصصات والخبرات، وجميعهم مؤهلون تمامًا لمهام مجلس الشيوخ باعتباره مجلسًا استشاريًّا يقدم الرأي والخبرة لمجلس النواب.”

واختتم القناوي كلمته قائلًا: “عدونا المشترك هو اليأس والكسل والتواكل. التصويت حق وواجب، ولو اقتنعت بمرشح انزل وادعمه واحشد له. موعدنا يومي ٤ و٥ أغسطس.”

مؤتمر جماهيري لحزب العدل

مؤتمر جماهيري لحزب العدل

مؤتمر جماهيري لحزب العدل

مؤتمر جماهيري لحزب العدل