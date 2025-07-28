الارشيف / أخبار مصر

محافظة الجيزة تطمئن سكان شارع البحر الأعظم: "لا تقلقوا من رائحة الغاز" - الخليج 365

0 نشر
0 تبليغ

محافظة الجيزة تطمئن سكان شارع البحر الأعظم: "لا تقلقوا من رائحة الغاز" - الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطمئن سكان شارع البحر الأعظم: "لا تقلقوا من رائحة الغاز" - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الإثنين، 28 يوليو 2025 08:16 م

أعلنت محافظة الجيزة أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" ستقوم بأعمال صيانة طارئة بشارع البحر الأعظم، اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى انتهاء الأعمال، وهو ما قد ينتج عنه انبعاث رائحة غاز في محيط المنطقة خلال فترة العمل.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة قد أفادت أنه لن يتم قطع الغاز عن أي منشأة أو عقار وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والوقائية اللازمة، بما في ذلك تنفيذ مناورة فنية للتأكد من عدم تأثر أي عقار سلبًا نتيجة هذه الأعمال.

وأهابت المحافظة بالمواطنين بعدم القلق أو الانزعاج من رائحة الغاز المؤقتة، حيث أن فرق الطوارئ والصيانة تتواجد بالموقع لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى درجات الأمان والسلامة.

وأكدت محافظة الجيزة أنه حرصًا منها على طمأنة الجميع وجب التنويه بذلك، وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع طوارئ الشركة من أي هاتف أرضي على الرقم 129.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements