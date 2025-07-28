شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطمئن سكان شارع البحر الأعظم: "لا تقلقوا من رائحة الغاز" - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" ستقوم بأعمال صيانة طارئة بشارع البحر الأعظم، اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025، وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى انتهاء الأعمال، وهو ما قد ينتج عنه انبعاث رائحة غاز في محيط المنطقة خلال فترة العمل.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة قد أفادت أنه لن يتم قطع الغاز عن أي منشأة أو عقار وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والوقائية اللازمة، بما في ذلك تنفيذ مناورة فنية للتأكد من عدم تأثر أي عقار سلبًا نتيجة هذه الأعمال.

وأهابت المحافظة بالمواطنين بعدم القلق أو الانزعاج من رائحة الغاز المؤقتة، حيث أن فرق الطوارئ والصيانة تتواجد بالموقع لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى درجات الأمان والسلامة.

وأكدت محافظة الجيزة أنه حرصًا منها على طمأنة الجميع وجب التنويه بذلك، وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع طوارئ الشركة من أي هاتف أرضي على الرقم 129.



