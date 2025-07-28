شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تواصل برامج التدريب للقوات الفلسطينية لتتمكن من فرض القانون بغزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن "مصر تواصل برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الفلسطينية بغرض تمكينها من إمكانية تنفيذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية بالتعاون مع مملكة الأردن، وهو الأمر الذى يساهم في إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي".

وأضاف: "أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية لم يحدث لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وتشهد تجويع وقتل ممنهج واستخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعي، في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعا الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة، دول العالم للسير على طريقة فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتنفيذ حول الدولتين.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميًا نية فرنسا الاعتراف بـ"دولة فلسطين" خلال شهر سبتمبر المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.