شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر في طليعة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية إلى غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر حرصت على طرح رؤيتها فيما يتعلق بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن القاهرة تواصل جهودها في وقف الحرب على غزة من خلال العمل مع "الأشقاء في دولة قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد خلال كلمته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة، أن مصر في طليعة الدول التي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن مصر مستمرة في دعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة والأراضي المحتلة، وذلك وفق للوكالة الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.