العراق يعيش أجواء ملتهبة.. الحرارة تصل إلى 53 درجة مئوية في مدينة البصرة - الخليج 365

تعيش الأراضي العراقية، حالة طقس شديدة الارتفاع، حيث وصلت لـ53 درجة مئوية في مدينة البصرة، وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة والجافة على معظم مناطق البلاد.

وسُجلت اليوم الإثنين، درجات حرارة قياسية تلامس 52°م في البصرة والمحسوسة وصلت لـ53، مع أجواء لاهبة في مدن وسط وجنوب البلاد بدرجات حرارة بين 50°م– 51°م، بينما سجلت مدن الشمال معدلات أقل نسبيا بين 45°م-49°م.

ومدينة البصرة تقع في جنوب العراق، وتُعدّ أقصى مدينة جنوبية فيه، ولكنها تطل على شط العرب (الذي يتكوَّن من التقاء نهري دجلة والفرات)

وتتمتع البصرة بمناخ صحراوي حار جدًا صيفًا، وقد تسجل درجات حرارة من بين الأعلى عالميًا، وفي الشتاء يكون مناخها معتدل إلى بارد قليلًا، وهي تعاني من مشكلة الملوحة وارتفاع نسبة التلوث في بعض الفترات.

وأعلنت السلطات فى العراق تعطيل الدوام الرسمي في 5 محافظات، يوم الأحد، بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي سجلت أرقاما قياسية وصلت بعضها إلى 52 درجة مئوية خاصة في بغداد.

وحذرت السلطات العراقية الأهالي من أن "الكتلة الحارة ستبلغ ذروتها اليوم، وبالتالي تزداد قوة تأثير الأشعة فوق البنفسجية بشكل مفرط لذلك من المستحسن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وقت الظهر".