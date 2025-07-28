مصدر يحذر من تداعيات إلغاء الحج البري 2026 وتحويل حصته للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن أن إلغاء الحج البري للعام الجديد وتحويل حصته للطيران سيؤثر على أسعار الحج 2026-1447 هجريًا.

وبين المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن تذاكر الطيران العام الماضي بدأت من 45 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطيران في الموسم الجديد قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.

وحذر المصدر، من تداعيات قرار إلغاء الحج السياحي دون دراسة وتنسيق وتعاون بين كافة الجهات قبل بدء الموسم الجديد؛ لأن ذلك من شأنه زيادة الأسعار على المواطنين.

غرفة شركات السياحة توضح أسباب عدم تنظيم الحج البري هذا العام وتحويل الحصة إلى الطيران

كان صرّح مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة، أن قرار عدم تنظيم الحج البري هذا العام 1447هـ جاء بعد تلقي الجهات المختصة في مصر إفادة من الجانب السعودي تفيد باشتراط احتجاز الأتوبيسات البرية عند المنافذ، على أن يُستكمل أداء المناسك والتنقل داخل المملكة من خلال منظومة النقل السعودية المرتبطة بالمسار الإلكتروني.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن هذا الإجراء كان سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحج البري بشكل كبير، لتتجاوز تكلفة الحج بالطيران، وهو ما دفع الغرفة، بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة ووزارة السياحة والآثار، إلى تحويل حصة الحج البري إلى الطيران.

وأكد المصدر أنه سيتم تنظيم الحج هذا العام عبر برنامجين جويين ميسّرين إلى جانب برنامج الحج فئة 5 نجوم، وذلك لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تقديم خدمة مناسبة للمواطنين.

في سياق متصل، كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد إصدار ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد 1447 هجريا.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن ضوابط الحج السياحي 1447 هجريا ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الضوابط ستصدر خلال الأسبوع المقبل أو شهر أغسطس بأقصى تقدير.

كان كشف محمد عابد عضو غرفة شركات السياحة، عن اتجاه وزارة السياحة والآثار إلى إلغاء الحج البري للموسم الجديد.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن ذلك يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية عدم دخول مركبات نقل داخل مكة والمناسك.

وأضاف: السعودية تمتلك باصات كثيرة بالداخل وذلك يعد إحدى الأسباب أيضا.

وتابع: تستعد وزارة السياحة والآثار لإعلان ضوابط الحج خلال الأيام القليلة المقبلة.