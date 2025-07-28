شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر عازمة على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر عازمة على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء فور إنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

وأشار خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى أن المؤتمر تمكن من حشد توافق دولي واسع على إقامة الدولة الفلسطينية.

ورحب الوزير بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "الشجاع " بالاعتراف بدولة فلسطين