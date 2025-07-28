شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: التهاب الكبد الوبائي" د " مرض مسبب للسرطان - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه مع احتفالنا باليوم العالمي لالتهاب الكبد، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات والشركاء إلى تسريع الجهود بشكل عاجل للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي باعتباره تهديداً للصحة العامة والحد من الوفيات الناجمة عن سرطان الكبد.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إنه كل 30 ثانية، يموت شخص بسبب مرض كبدي حاد مرتبط بالتهاب الكبد أو سرطان الكبد، ومع ذلك، لدينا الأدوات اللازمة لوقف التهاب الكبد".

يُعد التهاب الكبد الفيروسي - الأنواع A وB وC وD و E من الأسباب الرئيسية لالتهاب الكبد الحاد، ومن بين هذه الأنواع، وحدها أنواع التهاب الكبد B وC وD يمكن أن تؤدي إلى التهابات مزمنة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بتليف الكبد أو فشل الكبد أو سرطان الكبد.

ومع ذلك، لا يعلم معظم المصابين بالتهاب الكبد بإصابتهم، تُصيب الأنواع B وC وD أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، وتُسبب أكثر من 1.3 مليون حالة وفاة سنويًا، معظمها بسبب تليف الكبد والسرطان.

تم تصنيف التهاب الكبد الوبائي" د " الآن على أنه مرض مسرطن، صنّفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) مؤخرًا التهاب الكبد الوبائي" د "، على أنه مُسرطن للبشر، تمامًا مثل التهاب الكبد الوبائي B وC يرتبط التهاب الكبد الوبائي" د"، الذي يُصيب المصابين به فقط بخطر الإصابة بسرطان الكبد أعلى بمرتين إلى 6 أضعاف مقارنةً بالتهاب الكبد الوبائي B وحده، ويمثل هذا التصنيف الجديد خطوةً حاسمةً في الجهود العالمية الرامية إلى رفع مستوى الوعي، وتحسين الفحص، وتوسيع نطاق الوصول إلى علاجات جديدة لالتهاب الكبد الوبائي" د".

وقالت الدكتورة ميج دوهيرتي، المديرة الجديدة للعلوم الصحية في منظمة الصحة العالمية: "لقد نشرت منظمة الصحة العالمية إرشادات بشأن اختبار وتشخيص التهاب الكبد B و D في عام 2024، وهي تتابع بنشاط النتائج السريرية للعلاجات المبتكرة لالتهاب الكبد " D".

يمكن للعلاج الفموي أن يشفي التهاب الكبد الوبائي C خلال شهرين إلى 3 أشهر، ويُخفِّف التهاب الكبد الوبائي B بفعالية مع العلاج مدى الحياة.

وأوضحت، إن خيارات علاج التهاب الكبد الوبائي" د "آخذة في التطور، ومع ذلك، لا يمكن تحقيق الفائدة الكاملة من الحد من تليف الكبد ووفيات السرطان إلا من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع نطاق خدمات التهاب الكبد ودمجها - بما في ذلك التطعيم والفحص والحد من الضرر والعلاج - في النظم الصحية الوطنية.

أحدث البيانات والتقدم..

ومن المشجع أن أغلب البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لديها خطط استراتيجية بشأن التهاب الكبد، كما يتزايد التقدم في الاستجابات الوطنية لالتهاب الكبد:

في عام 2025، سيرتفع عدد البلدان التي أبلغت عن خطط عمل وطنية لمكافحة التهاب الكبد من 59 إلى 123، بحلول عام 2025، اعتمدت 129 دولة سياسات لاختبار التهاب الكبد الوبائي B بين النساء الحوامل، مقارنة بـ 106 دولة تم الإبلاغ عنها في عام 2024؛ و أدخلت 147 دولة لقاح التهاب الكبد الفيروسي B عند الولادة بالجرعة الأولى، وهو ما يمثل زيادة عن 138 دولة في عام 2022، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات حرجة في تغطية الخدمات والنتائج، كما ورد في تقرير التهاب الكبد العالمي لعام 2024 .

تظل تغطية الاختبار والعلاج منخفضة بشكل حرج، حيث تم تشخيص 13% فقط من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B و36% من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد C فى عام 2022.

وكانت معدلات العلاج أقل من ذلك بكثير - 3% لالتهاب الكبد B و20% لالتهاب الكبد C وهي أقل بكثير من أهداف عام 2025 المتمثلة في تشخيص 60% وعلاج 50%.

ولا يزال دمج خدمات التهاب الكبد غير متساو: فقد قامت 80 دولة بدمج خدمات التهاب الكبد في الرعاية الصحية الأولية، وقامت 128 دولة بدمج خدمات التهاب الكبد في برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية"الايدز"، وقامت 27 دولة فقط بدمج خدمات التهاب الكبد الوبائي سي في مراكز الحد من الضرر.

التحدي القادم هو توسيع نطاق تطبيق خدمات الوقاية والفحص والعلاج، إن تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية لعام 2030 قد ينقذ 2.8 مليون حياة، ويمنع 9.8 مليون إصابة جديدة، مع تراجع دعم المانحين، يجب على الدول إعطاء الأولوية للاستثمار المحلي، والخدمات المتكاملة، وتحسين البيانات، وتوفير الأدوية بأسعار معقولة، والقضاء على الوصمة المرتبطة بالمرض.

بناء شراكات جديدة..

احتفالًا باليوم العالمي لالتهاب الكبد، تتعاون منظمة الصحة العالمية مع منظمة الروتاري الدولية والتحالف العالمي لالتهاب الكبد لتعزيز جهود المناصرة العالمية والمحلية، وتطالب حملة هذا العام " التهاب الكبد: لنُبدد هذا المرض "، باتخاذ إجراءات لمواجهة تزايد حالات سرطان الكبد المرتبطة بالتهاب الكبد المزمن، كما تدعو إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإزالة العوائق الدائمة - من وصمة العار إلى فجوات التمويل - التي لا تزال تُبطئ التقدم في مجال الوقاية والفحص والعلاج.