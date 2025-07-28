شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. الرئيس السيسى يوجه نداء للعالم: يجب إنهاء الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يوجه نداء للعالم: يجب إنهاء الحرب فى غزة

الرئيس السيسى يوجه نداء للعالم: يجب إنهاء الحرب فى غزة.. الظروف داخل القطاع مأساوية والأمر أصبح لا يطاق.. موقف مصر كان واضحا برفض تهجير الشعب الفلسطينى لأنه سيؤدى إلى تفريغ فكرة حل الدولتين الدولة المصرية لم تتوقف عن الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة.. ورسالة خاصة لـ «دونالد ترامب»: «أتصور أن الوقت حان لإنهاء هذه المأساة»

1500 طن من المساعدات المصرية إلى القطاع.. «الصحة الفلسطينية»: 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة.. والاحتلال الإسرائيلى يجمد خطة إقامة «مدينة الخيام» فى رفح

انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى اليوم.. مؤشرات أولية لـ «علمى علوم»: الحد الأدنى للطب 93.5%.. 93.1% لطب الأسنان.. العلاج الطبيعى من لـ92.3%.. لـ92.5% و91.8% للصيدلة

انطلاق ثانى قطار لعودة السودانيين لوطنهم.. زغاريد وفرحة فى محطة مصر.. رسائل شكر للمصريين على حسن الضيافة والاستقبال

لبنــان يــودع زياد الرحبانى بالورود والزغاريد.. فيروز تودع ابنها حزينة وباكية.. ومدفن خاص بحديقة المنزل فى الشوير

بإيرادات 74.1 مليار جنيه.. موازنة تاريخية للشركة القابضة للصناعات المعدنية.. وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة العادية وغير العادية واعتماد موازنة 2026/2025 بصافى أرباح 21.6 مليار جنيه مهندس محمد السعداوى الرئيس التنفيذى العضو المنتدب: استهداف صادرات بقيمة 837 مليون دولار واستثمارات بـ11 مليار جنيه



