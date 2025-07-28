شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد محطة كهرباء بالبدرشين لتدعيم الدوائر المغذية للمحطات والان مع تفاصيل الخبر

عاين إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن محطة كهرباء 66 / 220 ك . ف بمدينة البدرشين لتدعيم الدوائر المغذية لمحطات كهرباء بالبدرشين والحوامدية، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال مشروعات الصرف الصحي بقريتي العزيزية وأبو صير، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجه المشروعات.

ووجه النائب برفع معدلات التنفيذ بمشروعات الصرف داخل القريتين مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وتابع نائب المحافظ، ميدانيًا أعمال إصلاح الهبوط في خط الصرف الصحي بشارع الأمام الشافعي بمدينة البدرشين، لمتابعة موقف التنفيذ على الطبيعة، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الأصلاح ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.

واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بمعاينة مشروعات الخطة الاستثمارية 2025 / 2026، وتشمل: رفع كفاءة ورصف شارع الشوري بداية من شارع عباس عناني حتى كوبري الأوسطي، وتركيب بلاط الإنترلوك لـ120 شارع بمتفرعات شوارع الشوري وبورسعيد والجمهورية بمدينة البدرشين.

ووجه النائب، برفع الإشغالات والالتزام بخط التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام أعمال الرصف وفقًا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومحمد الراوي مدير عام شبكات وسط الجيزة، ومحسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة، ومصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، ومي صلاح الدين المشرف على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط، ومصطفى شعبان مدير عام شبكات مياة الشرب بالبدرشين وأبو النمرس والحوامدية، وأبو النجا عبد الرحمن المشرف على المشروعات بمديرية الطرق بالمحافظة، والشركات المنفذة للأعمال.