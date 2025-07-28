شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والتنمية: حديث الرئيس السيسى عن غزة موقف شريف يعبر عن ضمير المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن الأوضاع في قطاع غزة تمثل موقفًا وطنيًا شريفًا يُعبّر عن ضمير الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصري، الذين لا يقبلون التخلي عن القضية الفلسطينية تحت أي ظرف.

وأضاف عبد النبي، أن الرئيس عبّر بصدق عن الثوابت المصرية تجاه الأشقاء في فلسطين، والتي تقوم على المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وعدم التخلي عن الدعم، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع.

وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أن دعوة الرئيس لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات، ونداءه الواضح للمجتمع الدولي، وبشكل خاص للرئيس الأمريكي السابق دونالد دونالد ترامب، يعكس مسؤولية مصر الراسخة في دعم استقرار المنطقة ورفض المعاناة الإنسانية.

واختتم عبد النبي تصريحه بالتأكيد على أن الموقف المصري الرسمي والشعبي سيظل سندًا ثابتًا لفلسطين مهما كانت التحديات.