عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسى تجدد الموقف الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية

ثمّن النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنها أعادت التأكيد على ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي ترتكز على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار سويلم، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، يعكس موقفًا استراتيجيًا لا يعرف المساومة في ما يتعلق بالأمن القومي العربي، ويُجدد تعهد مصر التاريخي بالوقوف سدًا منيعًا في مواجهة كل المشاريع الهادفة لتقويض الحقوق الفلسطينية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بجهود القيادة السياسية المصرية في التنسيق المكثف مع أطراف إقليمية ودولية، من بينها الولايات المتحدة وقطر، بهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر، رغم ما تفرضه سلطات الاحتلال من تعقيدات وعراقيل لوجستية تقف في طريق الإغاثة الفعلية للمدنيين.

وأكد سويلم، أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل حاسمة إلى المجتمع الدولي، بأن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن السلام لا يُبنى على الحصار والعنف بل على إنصاف الحقوق التاريخية، داعيًا الأطراف الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة، والتحرك الفوري لوقف نزيف الدم ودعم المسار السياسي الشامل.

وشدد على أن مصر ستبقى الحاضنة والداعمة للقضية الفلسطينية، بوصفها قضية العرب المركزية، وستواصل جهودها المشرفة في إنهاء المعاناة المستمرة، مهما كانت التحديات والضغوط.