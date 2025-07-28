شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: كلمة الرئيس عن غزة تجسيد للموقف المصرى الثابت والداعم لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

علق ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها مساء اليوم، والتي دعا فيها إلى وقف فوري للحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن الكلمة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وتحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وأكد الشهابي، أن موقف مصر الذي عبّر عنه الرئيس في كلمته، هو امتداد طبيعي لنهج وطني ثابت لم يتغير منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث لم تتخذ مصر يومًا موقفًا سلبيًا من القضية الفلسطينية، بل كانت في مقدمة الدول التي تحركت سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن مصر بادرت منذ اللحظة الأولى للحرب إلى تقديم الدعم الإغاثي والطبي لأبناء غزة، رغم العراقيل المتعمدة من قبل سلطات الاحتلال، وكانت أول دولة تُطلق قوافل مساعدات إنسانية عبر معبر رفح، وتُفعّل أدوات الضغط الدولية لوقف التصعيد، دون ضجيج أو شعارات فارغة.

وأوضح الشهابي، أن الرئيس في كلمته اليوم وجّه نداءً مسؤولًا إلى العالم، ينبع من دور مصر التاريخي في حماية الشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع لأي محاولة تهجير أو تغيير ديموجرافي داخل القطاع، مشددًا على أن أمن غزة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف الشهابي، أن كلمة الرئيس تمثل إدانة صريحة للعدوان الإسرائيلي وممارساته الوحشية، وتجديدًا للتمسك بالحل السياسي القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم ناجى الشهابي تصريحه قائلاً: "الرئيس عبّر اليوم عن ضمير كل مصري وعربي حر، وأثبت أن فلسطين ليست مجرد ملف دبلوماسي، بل قضية وطنية حاضرة في وجدان الدولة المصرية ..ندعو العالم أن يصغي لصوت مصر… صوت العدل والحق والإنسانية."