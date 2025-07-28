شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مستقبل وطن: القضية الفلسطينية فى صدارة أولويات القيادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن – صاحب الأغلبية البرلمانية – ونائب رئيس الحزب، بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، لاسيما عبر تسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

وقال القصبي في تصريحات صحفية، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بما وصفه بـ"جرائم الإبادة والتطهير العرقي ومحاولات التهجير"، بل لجأ إلى استخدام التجويع كسلاح إضافي ضد سكان غزة، في ظل الحصار المشدد المفروض على القطاع.

وشدد على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية راسخ وثابت، ويعد من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن فلسطين تأتي على رأس أولويات الدولة، سواء على مستوى الدبلوماسية الرسمية أو الشعبية، بل وتحتل مكانة عميقة في وجدان المواطن المصري العادي. وأضاف أن التحركات المصرية المستمرة تمثل التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه القضية.

كما نوه إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي ووقف المجازر والانتهاكات، فضلًا عن ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار القصبي، إلى أن دخول 166 شاحنة مساعدات إلى القطاع، واستعداد مصر لإدخال 180 شاحنة إضافية، يعكس سرعة استجابة الدولة وحرصها على تلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يساهم في تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان داخل القطاع المحاصر.

وأكد أن مصر ستواصل القيام بهذا الدور الإنساني إنطلاقًا من إيمانها العميق بالتضامن الكامل والمستمر مع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الدعم المصري لا يقتصر على المواقف النظرية أو التصريحات الإعلامية، بل يُترجم إلى خطوات عملية على أرض الواقع، دون مزايدات أو حسابات سياسية.

واختتم القصبي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها، سياسيا ودبلوماسيا، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.