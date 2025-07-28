شكرا لقرائتكم خبر عن عضو دفاع الشيوخ: خطاب الرئيس السيسى خارطة طريق لحماية الأمن القومى ودعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع في غزة كان بمثابة خارطة طريق وطنية تبرز دور مصر المحوري والأمني في إدارة ملف الشرق الأوسط المعقد، خاصة في ظل تداعيات الحرب الأخيرة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

وقالت رمزي، في بيان لها، إن مصر منذ بداية الأزمة حرصت على أن تلعب دور الوسيط الفعال والمسؤول الذي يوازن بين حماية الأمن القومي المصري، ودعم الحقوق العربية والفلسطينية، وهو ما تجلى في توجيهات الرئيس التي تضمنت 3 محاور رئيسية: وقف إطلاق النار، تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، مؤكدة أن هذا الدور ليس مجرد كلمات بل إجراءات عملية متواصلة على الأرض.

وأضافت: "الرئيس السيسي أوضح أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، لأن ذلك لا يهدد فقط الأمن الفلسطيني، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، ويقوض فرص السلام وحل الدولتين".

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن رسالة الرئيس للعالم وللرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب، كانت مؤثرة وعملية في آن واحد، حيث حملت في طياتها دعوة واضحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية، والعمل على وقف العدوان فوراً، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع التي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضحت النائبة أمل رمزي أن مصر، عبر قنواتها الأمنية والدبلوماسية، تحرص على استقرار حدودها الجنوبية والشمالية الشرقية، وتسعى لتفادي أي امتداد للصراعات على أراضيها، مضيفة: "الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ولا يمكن أن نغفل عن مسؤوليتنا في حماية شعبنا وأرضنا من تداعيات أي نزاع إقليمي، وهذا ما أكد عليه الرئيس في كلمته، حين أشار إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية للضغط من أجل إنهاء الأزمة".

كما أكدت على أن الخطاب الرئاسي يمثل دعوة للتماسك الوطني والدولي، ويعيد مصر إلى موقعها كدولة حامية للسلام والاستقرار، وأنها ستظل في الطليعة تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وتحافظ على أمنها القومي، متسلحة بحكمة قيادتها ووعي شعبها.