رئيس تعليم الشيوخ: محاولات تشويه دور مصر باسم غزة يائسة والدليل "زاد العزة"

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا أن المساعدات المصرية تمثل الرد العملي الأول على سلاح التجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأكد دعبس، في تصريحات صحفية، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في طليعة الدول التي بادرت بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع، في مواجهة سياسة الحصار والتجويع، لافتا إلى أن القوافل الإغاثية المصرية لم تنقطع، وأن أولى الشحنات حملت عنوان "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، في دلالة واضحة على التزام الدولة الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

ونوه "دعبس" إلي أن مصر بحكومتها وشعبها لا تقبل المزايدات أو الدروس من أطراف لا تتحلى بالمصداقية، مشددًا على أن مصر تمارس دورها الوطني والقومي من منطلق تاريخي راسخ، كونها الحصن الأول للعروبة والإسلام، والتاريخ خير شاهد على أدوارها في صد الغزاة بدءًا من الرومان والمغول وحتى الصليبيين، حيث تحطمت تلك القوى على صخرة الإرادة المصرية.

وشدد رئيس "تعليم الشيوخ" على أن بعض محاولات التشويه التي تطلقها جماعات إرهابية أو أطراف خارجية باسم "نصرة غزة" ما هي إلا محاولات يائسة، لن تنال من ثقة الأشقاء الفلسطينيين في الموقف المصري، ولا من التحركات الجادة التي تبذلها الدولة المصرية على كافة المستويات لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وضمان حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح دعبس أن الدعم المصري ليس مجرد شعارات، بل واقع ملموس يتجسد في استمرار تدفق المساعدات عبر الهلال الأحمر المصري، والذي يعمل كآلية وطنية لتنسيق المساعدات الموجهة لغزة. وقد انطلقت أمس الأحد 27 يوليو 2025، قافلة "زاد العزة" التي تضم أكثر من 100 شاحنة محملة بأكثر من 1200 طن من المواد الغذائية، من بينها 840 طنًا من الدقيق، و450 طنًا من السلال الغذائية المتنوعة، عبر معبر كرم أبو سالم باتجاه جنوب القطاع.

كما أشار إلى أن الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده منذ بداية الأزمة، دون توقف أو إغلاق لمعبر رفح من الجانب المصري، بدعم من أكثر من 35 ألف متطوع، لتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها داخل القطاع.