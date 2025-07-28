شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: كلمة الرئيس جاءت واضحة وحاسمة.. وأكدت الثوابت المصرية فى دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا أنها جاءت واضحة وحاسمة، وتعكس الثوابت المصرية الراسخة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح "غنيم" أن الكلمة حملت رسائل قوية للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف العدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية كانت وستظل صوتًا عاقلًا وحاسمًا في مواجهة الأزمات، ودرعًا للأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن مواقف الرئيس السيسي تُجسد الدور التاريخي لمصر في نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مطالبًا القوى السياسية والإعلامية بتكثيف الجهود في دعم الموقف الرسمي المصري والتصدي لحملات التشويه الممنهجة.

وختم الدكتور السعيد غنيم بيانه بالتأكيد على أن حزب المؤتمر يدعم بشكل كامل ما جاء في كلمة الرئيس، ويقف خلف القيادة السياسية في كل خطواتها لحماية الأمن القومي المصري والعربي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.