شكرا لقرائتكم خبر عن شروط إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

78 ساعة تفصلنا عن أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ2025، والتي من المقرر اجرائها يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وحول الإجراء المطلوب لتصويت المصريين في الخارج نص قرار الهيئة على الآتى:

لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.