مصدر بالكهرباء: خطة تدعيم محطة محولات جزيرة الذهب موجودة منذ عام ولم تنفذ - الخليج 365

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة تدعيم محطة محولات جزيرة الذهب تم إعدادها من خلال دراسات الأحمال التى تقوم بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء منذ أكثر من عام، كاشفا أن هذه الدراسة تم إعدادها نتيجة زيادة معدلات الأحمال بالمناطق التابعة للمحطة، ولكنها لم تنفذ على مدار عام كامل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الدراسة التي قامت بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل تولى المهندسة منى رزق رئاسة الشركة، كانت تستهدف تدعيم محطة محولات جزيرة الذهب بدائرتين جديدتين لاستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية، موضحا أن هذه الدراسة لم تخرج للنور إلا بعد أزمة انقطاع الكهرباء لأكثر من 27 ساعة بالجيزة نتيجة خروج محطة محولات جزيرة الذهب.

وقال المصدر، إن الخطة تستهدف تركيب دائرتين جدد لمحطة محولات جزيرة الذهب بقدرات تصل إلى 100 ميجا وات، موضحاً أنه بتركيب هذه الدوائر ستكون المحطة جاهزة لأكثر من أحمال المشتركين الحالية التى تبلغ 140 ميجا وات وتكون قدرتها الاستعابية الإجمالية تصل إلى 240 ميجا وات.

وأشار المصدر إلى أن الدوائر الجدد سيتم تركيبها خلال 48 ساعة لضمان القضاء تماما على أزمة الانقطاعات بالجيزة وعدم تكرارها لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد لأول مرة فى تاريخ الشبكة الكهربائية.