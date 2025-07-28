شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصريين: لا يمكن أن نقوم بدور سلبى إزاء أشقائنا فى قطاع غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم – رامي محيى الدين الإثنين، 28 يوليو 2025 02:59 م

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري قائل: ""عاوز أقول لكل المصريين لازم تكونوا متأكدين منه.. أوعوا تتصورا إن ممكن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء في فلسطين.. ورغم صعوبة الموقف مش ممكن نعمل ده". وأضاف الرئيس السيسي، بمناسبة كلمته حول الأوضاع داخل قطاع غزة: "لينا دور محترم وشريف ومخلص وأمين ومش بيتغير ولن يتغير.. قولت أفكركم إحنا مش بنتغير ولن نتغير.. حريصين جدا على إيجاد الحلول وإنهاء هذه القضية".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز