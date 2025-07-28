شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج: صوتك أكيد بيصنع فرق والان مع تفاصيل الخبر

أعدّت الهيئة الوطنية للانتخابات، فيديو توعوي ضمن حملة "لازم تعرف" التي أطلقتها الهيئة واذاعته عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لحث المواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد بالتصويت، والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لازم تعرف "إن المصريين المقيمين والمتواجدين خارج جمهورية مصر العربية المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين زيهم زي المصريين في الداخل بالظبط".

وتضمن الفيديو حقوق المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أضاف القاضي أحمد بنداري، أن "الهيئة الوطنية للانتخابات بتحدد مقار اللجان في البلدان المتواجدين فيها وعددها، والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبيكون التصويت في أيام الانتخابات المقررة للمصريين في الخارج من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً بتوقيت الدولة اللي انت موجود فيها، وكل اللى انت محتاجه معاك وانت رايح تنتخب هو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، يعنى الموضوع سهل مفهوش أي تعقيدات علشان نشجعك تشارك لأن صوتك أكيد بيصنع فرق".



