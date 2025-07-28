شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة اقتران هلال القمر والمريخ فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، في بداية الليل ظاهرة فلكية، حيث يقترن هلال القمر مع كوكب المريخ في مشهد يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سيفصل بين الهلال والمريخ مسافة زاوية تبلغ بحوالي 1.7 درجة ما يعني أنهما سيبدوان قريبين جداً من بعضهما في السماء ويمكن رؤيتهما معاً بسهولة ضمن مجال رؤية المناظير الثنائية.

يعد هذا الاقتران من الظواهر الفلكية التي تتكرر بانتظام وليس دائماً في ظروف رؤية مثالية كما هو الحال الليلة ما يمنح هواة الفلك والمراقبين فرصة للرصد والمشاهدة.

سيظهر كوكب المريخ بلونه الأحمر المميز وكأنه نجم لامع وثابت لا يومض بخلاف النجوم الحقيقية التي تتأثر باضطرابات الغلاف الجوي وتظهر متلألئة ويعرف المريخ بهذا اللون نتيجة غبار أكسيد الحديد الذي يغطي سطحه ويمنحه مظهراًً رائعاً في السماء.

يبعد المريخ عن الأرض مسافة متوسطة تقدر بـ225 مليون كيلومتر ويمكن استخدام موقع الهلال لتحديد مكانه بسهولة الليلة.

إن كنت من هواة التصوير الفلكي فهذه فرصة مثالية لالتقاط مشهد سماوي مميز.يمكن استخدام عدسة 200 مم لتصوير هلال القمر وكوكب المريخ معاً في الإطار نفسه ولا حاجة إلى استخدام فلاتر خاصة ولكن من الضروري تثبيت الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم للحصول على صور واضحة ومستقرة.

إن مثل هذه الظواهر السماوية تذكرنا بجمال الكون واتساعه، وتمنحنا لحظات من التأمل والرصد العلمي الممتع، فلا تفوت الفرصة الليلة لمشاهدة هذا الاقتران الجميل في لوحة سماوية ساحرة تستحق التأمل والمشاركة.