شكرا لقرائتكم خبر عن "بيموت بالبطيء".. محمد شوقي يُصارع مرضًا مناعيًا نادرًا ويحتاج لعلاج والان مع تفاصيل الخبر

ناشد أحد المقربين من الشاب محمد شوقي، المصاب بـ مرض نادر مناعي يُعرف بـ"الغدد التعرقية التقرحية"، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذه، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير وعجز أسرته عن توفير تكاليف العلاج المكلف.

وقال أحد أفراد أسرته لـ"الخليج 365": "محمد بيعاني من مرض نادر في الدم، بيطلع بدل العرق صديد ودم، وكان فيه علاج مؤقت بيوقف انتشار القرح بحوالي 14 ألف جنيه في الأسبوع، لكن مع الوقت مقدرناش نوفره، وجسمه كله دلوقتي عبارة عن قرح وصديد ودم".

وأضاف: "رحنا احدى المستشفيات ، لكن قالوا العيادات مش شغالة ومحدش اهتم بالحالة.. بعدها رحنا مستشفى خاص في مصر الجديدة ودفَعنا 12 ألف جنيه، وبعد ما دخل بدأت التبرعات توصله، لكنه خرج من غير أي بروتوكول علاجي ورجله مازالت مليانة قرح، ورصيد التبرعات اللي في المستشفى لسه ما رجعوش".

وأشار إلى أن محمد عاد إلى منزله دون علاج فعلي، بينما يزداد الوضع سوءًا مع كل يوم يمر، مؤكدًا أن المستشفى تعاملت مع الحالة بقسوة وتجاهل. وتابع: "هو دلوقتي في البيت.. ومش عارفين نتصرف.. بيموت بالبطيء ومحدش سامعنا".

واختتم المناشد: "كل اللي بنطلبه تدخل إنساني حقيقي لعلاجه، مش تبرعات ولا شفقة، إحنا بس عاوزين محمد ياخد حقه في العلاج".



حالة محمد شوقى

حالة محمد شوقى

حالة محمد شوقى

حالة محمد شوقى

حالة محمد شوقى

حالة محمد شوقى