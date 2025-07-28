شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. المنتدى الثانى للابتكار بجامعة القاهرة يناقش الابتكار الأكاديمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة القاهرة غدا الثلاثاء29/7 تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، المنتدى الثاني للابتكار تحت عنوان “الابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل: نحو شراكة استراتيجية”، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء من مختلف التخصصات الأكاديمية والعلمية، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، يوم بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الابتكار أصبح ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، وأن جامعة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلي أن المنتدى يمثل منصة حوار فعّالة لتبادل الأفكار وابتكار حلول عملية للتحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعمها للمبادرات الابتكارية وتحفيز الباحثين على إنتاج المعرفة القابلة للتطبيق.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز دور البحث العلمي في دعم الابتكار وربطه بسوق العمل، مشددًا على أن الجامعة تعمل على تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تُسهم في خدمة المجتمع وتواكب التغيرات المتسارعة في متطلبات الوظائف المستقبلية، لافتًا إلي أن المنتدي سوف يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الباحثين ورواد الأعمال والمؤسسات الصناعية، بما يعزز من مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

ويتضمن برنامج المنتدى عددًا من الجلسات والمحاضرات المتخصصة يُلقيها نخبة متميزة من أساتذة الجامعة، وتناقش موضوعات متنوعة من بينها: تسويق المهارات الأكاديمية كجسر لشراكة استراتيجية مع سوق العمل، والتعريف بشركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، والإطار القانوني لتسويق حقوق الملكية الفكرية، والبحث والإبتكار وحماية الملكية الفكرية محركات النهضة والتنمية، والابتكار الأكاديمي وسوق العمل، والتفكير خارج الصندوق كخطوة علي الطريق، والإبتكار وريادة الأعمال ..الفرص والتحديات، والبحث العلمي في خدمة التسويق السياحي لمصر ودعم علامتها الوطنية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات الابتكارية المقدمة من منتسبي الجامعة من خلال لجنة التحكيم وإعلان أسماء الفائزين بجوائز أفضل المخرجات البحثية والابتكارية.