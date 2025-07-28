شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم الجيزة تفتتح معرض معلمى التربية الفنية بدار الأوبرا المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتح سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، معرض معلمي التربية الفنية بالجيزة، المقام بدار الأوبرا المصرية.

شهد الافتتاح حضور كل من ريحاب عريق، وكيل المديرية، وبدوي علام، رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، وسحر مصطفى، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، إلى جانب نخبة من القيادات التربوية والفنية والتعليمية.

وخلال جولته في أروقة المعرض، أعرب عطية عن فخره الشديد بما شاهده من لوحات وأعمال فنية تحمل رسائل وطنية وإنسانية وفكرية عميقة، مؤكدًا أن معلمي التربية الفنية بالجيزة يمتلكون طاقات إبداعية تستحق الدعم والتقدير.

وأشار إلى أن المعلم ليس ناقلًا للمعرفة فحسب، بل هو صانع للجمال ومؤثر في الوجدان، قائلًا: "ما رأيناه اليوم يُجسّد نموذجًا لما يمكن أن يقدمه التعليم حين يمتزج بالفن والوعي".

وأشاد وكيل الوزارة بتنظيم المعرض، والدور الذي يقوم به التوجيه العام للتربية الفنية، مثمنًا حرص المديرية على رعاية الموهوبين من المعلمين والطلاب، وفتح النوافذ أمامهم للتعبير والابتكار.

يُذكر أن المعرض يضم أعمالًا فنية متنوعة أبدعها معلمو ومعلمات التربية الفنية، تعكس مواهب حقيقية، ورؤية فنية ناضجة، ووعيًا كبيرًا برسالة الفن في بناء الإنسان.



