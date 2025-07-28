شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للانتخابات: الهيئة هى الأمينة على صوتك فى الصندوق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أذاعت الهيئة الوطنية للانتخابات، فيديو توعوى ضمن حملة "لازم تعرف" لحث الناخبين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومى 1 و2 أغسطس في الخارج، ويومى 4 و5 أغسطس في الداخل.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين لازم تعرف "إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات في مصر، باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها، وكمان لازم تعرف إن الهيئة هي الأمينة على كل صوت في الصندوق، له أثر في نتيجة الانتخابات يعني صوتك بيفرق، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسئولة عن الأمانة دى".