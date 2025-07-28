شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو إلى القضاء على التهاب الكبد للوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعو منظمة الصحة العالمية للقضاء على التهاب الكبد، وذلك للوقاية من الوفيات وسرطان الكبد، وتحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لالتهاب الكبد يوم 28 يوليو من كل عام، وتضع بعض الخطوات التالية للعمل على القضاء على التهاب الكبد:

1.إجراء اختبار التهاب الكبد من النوعين B وC

2. تطعيم الأطفال حديثي الولادة بجرعة لقاح التهاب الكبد من النوع B في غضون 24 ساعة من ولادتهم.

3.الاطلاع على الحقائق والتحدث مع مقدم رعاية صحية عن الاختبار المبكر والعلاج

4.المساعدة في وقف الوصم بتشارك المعلومات الدقيقة.

5.قيادة وتمويل حملات التوعية التي تربط بين التهاب الكبد الوبائي والوقاية من سرطان الكبد

6.توسيع نطاق التطعيم ضد التهاب الكبد من النوع B عند الولادة، وممارسات الدم و الحقن المأمونة، والحد من الأضرار.

7.توسيع نطاق الاختبار والعلاج اللامركزيين الميسوري التكلفة المدمجين في الرعاية الأولية عبر المنصات الصحية، بما في ذلك مسارات الرعاية الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري" الايدز" وغيره من الأمراض السارية وغير السارية، ومكافحة السرطان، وصحة الأم والطفل.

8.إدماج خدمات مكافحة التهاب الكبد ضمن التغطية الصحية الشاملة ونُظم التأمين الوطني.

9.إشراك جميع أصحاب المصلحة والاستثمار في أنظمة بيانات قوية للمساءلة.

10.إعطاء الأولوية للتشخيص والعلاج المبكر، مع التركيز على المجتمعات المحلية التي تعاني من ارتفاع عبء المرض والتي تفتقر إلى الخدمات الكافية.

11.تطبيق اللامركزية في تقديم الخدمات في المراكز الصحية الأولية والمقاطعات.

12.دمج الوقاية من التهاب الكبد في برامج صحة الأم والطفل.

13.ضمان إتاحة الاختبار والعلاج مجانًا أو للجميع، مع حشد التمويل المستدام واستخدام البيانات لإحراز التقدم.



