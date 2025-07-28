النيابة تأمر بحبس عامل خردة اغتصب "تيك توكر" تحت تهديد السلاح في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، الاثنين، بحبس عامل خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب فتاة تقدم محتوى ترفيهي على تطبيق "تيك توك"، داخل شقتها تحت تهديد السلاح الأبيض.

كما قررت النيابة عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي اللازم، وبيان ما بها من إصابات.

وكانت فتاة في العشرينات من عمرها – مطلقة منذ عام 2020 وتعيش بمفردها– قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء الجنسي على يد شخص مجهول داخل شقتها السكنية.

وقالت المجني عليها في بلاغها إنها أثناء عودتها إلى منزلها، لاحظت تتبع أحد الأشخاص لها، ثم فوجئت به يطرق باب الشقة، وعندما فتحت له، باغتها بالدخول وقام بإغلاق الباب من الداخل، ثم قيد حركتها واعتدى عليها جنسيًا تحت تهديد سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يعمل في جمع الخردة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة وسرد تفاصيلها.

تم التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات.