الرئيس السيسى: أوجه نداء خاصا للرئيس دونالد ترامب بإنهاء حرب غزة وإدخال المساعدات - الخليج 365

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواصل جهودها مع الشركاء من أجل الوصول إلى إدخال المساعدات وكانت الأمور تتعثر أحيانا، متابعا: "بقول الكلام فى المرحلة دي.. الظروف داخل القطاع مأسوية خلال الشهور الماضية والأمر أصبح لا يطاق وبالتالي لا بد من إدخال أكبر حجم من المساعدات.. المساعدات غذائية وطبية وكل ما يمكن أن يساهم فى تخفيف حدة الأزمة داخل القطاع".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له بمناسبة الأوضاع فى غزة: "عاوز أقول لكل المصريين لازم تكونوا متأكدين منه.. اوعوا تتصورا إن ممكن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء في فلسطين.. ورغم صعوبة الموقف مش ممكن نعمل ده.. لينا دور محترم وشريف ومخلص وأمين ومش بيتغير ولن يتغير.. قولت أفكركم إحنا مش بنتغير.. حريصين جدا على إيجاد الحلول وإنهاء هذه القضية".

وتابع الرئيس السيسي: "أوجه نداء عاما لكل دول العالم.. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأشقاء فى المنطقة.. علينا بذل أقصي جهد لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات، وأوجه نداء خاصا للرئيس دونالد ترامب لأن تقديري له الشخصي.. بإمكانياته ومكانته هو القادر على إنهاء الحرب وإدخال المساعدات.. نداء خاص للرئيس دونالد ترامب: "من فضلك ابذل كل جهد لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".

