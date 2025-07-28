شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: قطاع غزة يحتاج من 600 لـ700 شاحنة مساعدات يوميا وما نقدرش نمنعها - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لم تتوقف عن الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن القطاع يحتاج إلى 600 – 700 شاحنة مساعدات فى الأيام العادية، متابعا: "خلال الـ 21 شهرا اللى فاتوا حرصنا على إدخال أكبر حجم من المساعدات".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة له بمناسبة الأوضاع في غزة: "فيما يخص معبر رفح.. فهو معبر يخص عبور الأفراد وتشغيله ليس من الجانب المصري فقط ولكن من الجانب الآخر فى القطاع من إدخال المساعدات والحركة.. وبالمناسبة فيما يخص القطاع هناك 5 معابر متصلة مع القطاع سواء من الأراضي الفلسطينية أو الأراضي المصرية.. من جانبنا هناك معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم".

وتابع الرئيس السيسي: "لدينا حجم ضخم جدا جاهز للدخول إلى القطاع.. ومش نقدر نمنعه وأخلاقنا وقيمنا لا تسمح لنا بكده.. ولكن علشان تدخل مساعدات لا بد من التنسيق والطرف الآخر الموجود داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني يكون مفتوح من أجل المساعدات.. وفيه تفاصيل كتير يتم تناولها فى المباحثات مع الجانب الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة قوية ومخلصة من جانب الأشقاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية".