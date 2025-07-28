الرئيس السيسى: رفضنا تهجير الشعب الفلسطينى لأنه يفرغ فكرة حل الدولتين - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم – رامي محيى الدين

الإثنين، 28 يوليو 2025 02:27 م

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر كان واضحا جدا فيما يخص رفض تهجير الشعب الفلسطيني، متابعا: "عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية".

جاء ذلك خلال كلمة للسيد الرئيس بمناسبة الأوضاع فى غزة.

 

