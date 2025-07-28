شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: رفضنا تهجير الشعب الفلسطينى لأنه يفرغ فكرة حل الدولتين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر كان واضحا جدا فيما يخص رفض تهجير الشعب الفلسطيني، متابعا: "عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية".

جاء ذلك خلال كلمة للسيد الرئيس بمناسبة الأوضاع فى غزة.