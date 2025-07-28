الرئيس السيسى: موقف مصر واضح فيما يخص وقف حرب غزة ودعم حل الدولتين - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيم – رامي محيى الدين

الإثنين، 28 يوليو 2025 02:23 م

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الضروري التأكيد على الموقف المصري فيما يخص الحرب في قطاع غزة، متابعا: "بقول الكلام ده فى الوقت ده بالذات.. فيه كلام كتير بيتقال.. مهم قوي الناس تعرف وأفكرهم بالمواقف الإيجابية التي تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال كلمة للسيد الرئيس بمناسبة الأوضاع فى غزة.

 

