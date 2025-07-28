شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: موقف مصر واضح فيما يخص وقف حرب غزة ودعم حل الدولتين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الضروري التأكيد على الموقف المصري فيما يخص الحرب في قطاع غزة، متابعا: "بقول الكلام ده فى الوقت ده بالذات.. فيه كلام كتير بيتقال.. مهم قوي الناس تعرف وأفكرهم بالمواقف الإيجابية التي تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال كلمة للسيد الرئيس بمناسبة الأوضاع فى غزة.