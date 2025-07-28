شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حرصنا على المشاركة الإيجابية لإيقاف حرب غزة وإدخال المساعدات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أتحدث للشعب المصري أولا ولكل من يسمعني.. سواء رأي عام فى المنطقة العربية أو العالم كله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له بمناسبة الأوضاع فى غزة: " منذ 7 أكتوبر حرصنا على المشاركة الإيجابية مع الشركاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل 3 نقاط: "إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".