شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يلزم "القاهرة 24" و"العاصمة نيوز" و"أموال الغد" بغرامة مالية وحذف محتوى مخالف والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عددًا من القرارات بحق بعض المواقع الإلكترونية، وذلك استنادًا إلى توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير – وكيل المجلس، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات لضوابط ومعايير وأكواد العمل الإعلامي المعتمدة من المجلس.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

إلزام موقع "القاهرة 24" بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، في مخالفتين، وذلك بناءً على فحص الشكاوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات وشركة إندرايف للنقل الذكي.

إلزام موقع "العاصمة نيوز" بأداء مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه، بناء على فحص شكوى مقدمة من الشركة المصرية للمطارات.

إلزام موقع "أموال الغد" بأداء مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، بناء على فحص الشكوى المقدمة من شركة برميوم هيلث.



كما ألزم المجلس هذه المواقع بحذف المحتوى محل المخالفات، مؤكدًا حرصه على تطبيق معايير الانضباط المهني، وصون حرية الإعلام في إطار من المسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة.