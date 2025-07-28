شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: القيادة السياسية تواصل دورها التاريخى تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الكلمة عبّرت عن الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحرص مصر الدائم على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد عابد، أن الرئيس السيسي أوضح أن الأمن القومي المصري والعربي لا يتجزأ، وأن مصر تقف في صف الشعوب المظلومة وتبذل كل جهد سياسي وإنساني لتوصيل المساعدات والدفع نحو وقف إطلاق النار وحقن الدماء.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن كلمة الرئيس تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته تجاه الكارثة الإنسانية في غزة، وضرورة إنهاء الاحتلال والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

واختتم النائب علاء عابد تصريحه، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل أداء دورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية بكل أمانة وشجاعة، داعيًا كل القوى السياسية والمجتمعية في مصر إلى الاصطفاف خلف الدولة في هذا الظرف الدقيق.