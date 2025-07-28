شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم مديرى مديرية الصحة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه اليوم الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية صحة القاهرة السابق، والذى تم تعيينه مديرًا لمديرية صحة الدقهلية، والدكتور محمد عبد الخالق المتولى وكيل مديرية صحة القاهرة السابق، والذى تم تعيينه مديرًا لمديرية صحة دمياط.

وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بما قدموه من جهد خلال عملهما بالمحافظة متمنياً لهما التوفيق والنجاح في منصبيهما الجديدين، وبذل مزيد من الجهد والعمل لخدمة الموطنين.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، قد اعتمد قرارًا بتعيين الدكتور تامر مدكور مدير مديرية صحة الدقهلية السابق ، مديرًا لمديرية الصحة بالقاهرة.