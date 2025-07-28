شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة عين شمس تنظم يوما تعريفيا لطلاب الثانوية العامة للتعريف بالبرامج الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الهندسة جامعه عين شمس يوماً لدعم و تعريف طلاب التسجيل المبكر و أولياء الأمور ببرامج الساعات المعتمدة الدوليه المقدمة من الكليه تحت عنوان "اليوم المفتوح للعام الأكاديمي 2026_2025 " بقاعة الاحتفالات الكبري بكليه الهندسة.

واستهدف اليوم التعريف ببرامج الساعات المعتمدة ذات الطابع الدولي التي تقدمها الكلية، وإبراز ما تتميز به من جودة أكاديمية وشراكات تعليمية دولية، وذلك في ظل سعي الكلية الدائم لتأهيل طلابها وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

رحب الدكتور عمر عبد السلام شعت - عميد كلية الهندسة جامعه عين شمس بالحضور الأفاضل و تهنئتهم بوصول أبناءهم لمرحلة الالتحاق بالجامعة و تشجيع الطلاب علي المرحله الجامعيه.

وشارك بالحضور نخبه من أساتذة الكليه حيث حضر كل من الدكتور أحمد منيب الصباغ، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خليل، مدير البرامج الدولية ، والدكتور محمد البنا ،نائب مدير البرامج الدولية، والدكتور أسامة النسر، نائب مدير البرامج الدولية، والدكتور عمرو عثمان محمد، منسق المستوى الأول بالبرامج الدولية بالاضافه إلى منسقي البرامج المختلفة والمرشدين الأكاديميين.

كما قام الدكتور عمرو عثمان بشرح فعاليات اليوم الحضور حيث بدأ بتنظيم جولات ميدانية داخل الكلية للطلاب و أولياء الأمور بمرافقة أعضاء من هيئة التدريس حيث شملت الجوالات زيارة مبنى الصوتيات، المكتبة، وورش لوبان، والورش الميكانيكية، وورش فريق السباقات (Racing Team)، بالإضافة إلى مبنى البرامج الدولية، وإدارة رعاية الشباب، والملاعب الرياضية. وقد أعرب الحضور عن إعجابهم الكبير بالإمكانات المتميزة التي توفرها الكلية.

و تم تقديم عرضآ مفصلآ شرح من خلاله الدكتور عمر عثمان نبذة عن تاريخ الكلية، واللائحة الدراسية المحدثة، حيث تم التأكيد أن الحد الأدنى لمدة الدراسة هو أربع سنوات و تم استعراض المميزات التي تتيحها برامج الساعات المعتمدة الدولية، ومنها إمكانية الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة شرق إنجلترا، بالإضافة إلى شرح مفصل لنظام الدراسة والمنح المتاحة وآلية التقديم لها.

وبدوره استعرض الدكتور محمد البنا -نائب مدير البرامج الدوليه جانباً من الحياة الطلابية داخل البرامج الدولية، موضحاً الأنشطة الطلابية المتنوعة، والرحلات الترفيهية، والمناسبات الاجتماعية التي يشارك فيها الطلاب،و المسابقات الجامعيه سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ويُعد هدا الحدث تجسيدًا لحرص الكلية على بناء تواصل فعال مع الطلاب الجدد وأسرهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتعرف على منظومة البرامج الدولية و المساعدة على اتخاذ قرارات أكاديمية واعية تدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية.