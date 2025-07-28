شكرا لقرائتكم خبر عن "أمن القاهرة" تعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد مدير أمن القاهرة حركة التقنلات الداخلية للضباط، بين الإدارة والأقسام الشرطية، وشملت الحركة تعيين العقيد شادي الشاهد مفتشًا لقطاع وسط القاهرة، والعقيد محمود إسماعيل مفتش شمال القاهرة، والعقيد تامر الجيار مفتشًا للوحدات، والعقيد وليد المعداوي مفتشًا لقطاع الجنوب، والعميد محمد أبو الفضل مسؤولًا عن إدارة الديوان، والعقيد أبو العطا رئيسًا لمباحث حراسة المنشآت، والعقيد علاء خلف الله رئيسا لمباحث الأحكام، و العقيد محمود إسماعيل مفتشًا لمباحث قطاع شمال القاهرة.

وشملت حركة تنقلات أمن القاهرة، تعيين العقيد أحمد التحيوي رئيسا لمباحث الفنادق، والعقيد محمد رضا تولى رئاسة قطاع جرائم النفس، والعقيد محمد عماد مفتشًا لمباحث النزهة ومصر الجديدة والعقيد محمد وجيه مفتشًا لقطاع القاهرة الجديدة والمقدم حسين خيري رئيسًا لمباحث السيارات والعقيد حسين العشماوي مفتشًا لمباحث عابدين والمقدم حسين نصر رئيسًا لقطاع شمال القاهرة.

وتم تعيين المقدم طارق متحد رئيسًا لمباحث الشرابية، والمقدم مصطفى البلتاجي رئيسًا لمباحث مصر الجديدة، والمقدم أحمد مصلح رئيسًا لمباحث السلام أول، والمقدم عيد توفيق رئيسًا لمباحث الجمالية، والمقدم شريف السماحي رئيسًا لمباحث بدر، والمقدم عمر حمودة رئيسًا لمباحث الظاهر، والمقدم حمودة أبو الدهب رئيسًا لمباحث منشآت نصر، والمقدم عاطف همام رئيسًا لمباحث شبرا، والمقدم مصطفى عبد العال رئيسًا لمباحث التبين، والمقدم محمود عطية رئيسًا لمباحث الشروق.