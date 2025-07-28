شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع مسئولي شركة "توريك" للتطوير العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلسلة اجتماعاته لمتابعة موقف الشراكة والمبيعات والتسليمات والتسويق بعدد من المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث عقد اجتماعًا اليوم، مع مسئولي شركة "توريك" للتطوير العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة الشركات الخاصة بالتسويق والتطوير والتنمية العمرانية، حيث سيتم اليوم متابعة موقف المبيعات خلال الفترة الماضية والخطة التسويقية التي تعمل بها الشركة، هذا بجانب بحث التعاون بشأن مشروعات الشراكة لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

وتناول الاجتماع، موقف المشروعات بمدينة الشيخ زايد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بنظام الشراكة، كما تم استعراض موقف المشروعات بمدينة العلمين الجديدة ومارينا والقاهرة الجديدة ومدينة ٦ أكتوبر، وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بتكثيف الحملات الترويجية للمشروعات لدفع حركة المبيعات لتحقيق المستهدف وتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات.