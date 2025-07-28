شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ رئيسي البيرو والمالديف بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة دينا إرسيليا بولوارت زيجارا رئيسة جمهورية البيرو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد سيادته السيد محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية البيرو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور ممد مويزو رئيس جمهورية المالديف؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

