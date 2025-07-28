شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من عدم وصول المياه لبعض شوارع الجيزة بعد إصلاح عطل جزيرة الذهب.. والشركة ترد والان مع تفاصيل الخبر

شكا عدد من المواطنين في الشوارع المتضررة من عطل محطة محولات جزيرة الذهب في محافظة الجيزة، من عدم عودة مياه الشرب وانتظامها في منازلهم، فيما شكا آخرون من ضعف الخدمة، رغم إعلان الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة.

وشملت المناطق التي شكا سكانها من عدم انتظام خدمة مياه الشرب: الطوابق، بعض الشوارع في كفر طهرمس، الطالبية فيصل، اللبيني فيصل، المنيب، اللبيني هرم، العروبة الهرم، المنشية فيصل، شارع الملكة فيصل، شارع العروبة محولات.

ومن جانبه، قال وليد عابدين المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب، إن محطة جزيرة الذهب تنتج كامل إنتاجها البالغ 750 ألف متر مكعب مياه، إلا أن السحب غير العادي نتيجة حاجة المواطنين للمياه بعد فترة الانقطاع، يؤدي بشكل طبيعي إلى عدم وصول المياه لبعض السكان، مشيرًا إلى أن المياه ستصل لجميع المتضررين بعد انتظام الشبكة بنسبة 100%.

وأضاف عابدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع انتظام الضغوط في الشبكات آخر النهار، وبالتالي تصل الخدمة لجميع المواطنين المتضررين، مؤكدًا توفير سيارات مياه شرب نقيه في جميع الشوارع المتضررة من الانقطاع، بهدف تلبية احتياجات السكان حتى انتظام الخدمة لديهم بشكل كامل.

يُذكر أن محافظة الجيزة، أعلنت، صباح اليوم الإثنين، الانتهاء من أعمال إصلاح كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي بحي جنوب الجيزة، وبدء إطلاق التيار الكهربائي تدريجيًا لكافة المناطق المتضررة والمنشآت الحيوية والعامة، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة مياه جزيرة الذهب بشكل منتظم، لضمان عودة المياه إلى صورتها الطبيعية للمناطق التي تأثرت.

وتقدمت محافظة الجيزة بخالص الاعتذار إلى المواطنين عن أي إزعاج أو معاناة قد نتجت عن انقطاع التيار الكهربائي أو تأثر خدمات المياه، مؤكدة حرصها الكامل على اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لضمان استقرار الخدمة في أسرع وقت ممكن.