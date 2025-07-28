شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى بالدقهلية يحتفل بالعام الهجرى الجديد ويكرم الفائزين فى مسابقة "يلا نحييها" والان مع تفاصيل الخبر

نظّم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، احتفالية دينية كبرى بمناسبة العام الهجري الجديد 1447 هـ، تحت شعار "يلا نحييها"، لتكريم الفائزين في مسابقات حفظ الأحاديث النبوية والرسم بالصلصال.

أقيمت الفعالية بحضور قيادات من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعدد من الشخصيات العامة، في أجواء احتفالية تهدف إلى إحياء السنّة النبوية، وتعزيز الانتماء والهوية الدينية لدى الأطفال والشباب.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن جهود التحالف الوطني بالدقهلية في دعم المبادرات التربوية والثقافية، وتعزيز قيم الوعي الديني والوطني لدى النشء.



تكريم الفائزين فى مسابقة "يلا نحييها"



خلال ت كرم الفائزين فى مسابقة "يلا نحييها"



مسابقة "يلا نحييها"



خلال الاحتفال



جانب من مسابقة "يلا نحييها"



أثناء الاحتفال بالعام الهجرى



المشاركون فى مسابقة "يلا نحييها"



جانب من ت كريم الفائزين فى مسابقة "يلا نحييها" جانب من ت



خلال تكرم الفائزين فى مسابقة "يلا نحييها"

خلال الاحتفال