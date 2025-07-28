الارشيف / أخبار مصر

"حياة كريمة" تبدأ فصول تقوية ضمن مبادرة قرية كريمة للطفل

القاهرة - سامية سيد - كتب ــ محمد عبد الرازق

الإثنين، 28 يوليو 2025 01:42 م

شارك متطوعو مؤسسة حياة كريمة، المؤهلين من خلال برنامج “حروف من نور”، في تنظيم أولى الحصص التعليمية، والذي تستمر أسبوعيًا لدعم الأطفال وتنمية مهاراتهم في جو من التشجيع والحب والتعلم.

يأتى ذلك خلال فعاليات فصول التقوية بقرية المهدية – مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والتي بدأت ضمن مبادرة “قرية كريمة للطفل”، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.
 

مبادرة حياة كريمة (1)
فصول تقوية الطفل ضمن حياة كريمة

 

مبادرة حياة كريمة (2)
جانب من مبادرة تقوية الطفل

 

مبادرة حياة كريمة (3)
مبادرة حياة كريمة 

 

مبادرة حياة كريمة (4)
حياة كريمة.. فصول تقوية للطفل

 

مبادرة حياة كريمة (5)فصول تقوية ضمن مبادرة قرية كريمة للطفل

 

مبادرة حياة كريمة (6)
فصول تقوية ضمن مبادرة قرية كريمة للطفل

 

