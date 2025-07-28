شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تبدأ فصول تقوية ضمن مبادرة قرية كريمة للطفل والان مع تفاصيل الخبر

شارك متطوعو مؤسسة حياة كريمة، المؤهلين من خلال برنامج “حروف من نور”، في تنظيم أولى الحصص التعليمية، والذي تستمر أسبوعيًا لدعم الأطفال وتنمية مهاراتهم في جو من التشجيع والحب والتعلم.

يأتى ذلك خلال فعاليات فصول التقوية بقرية المهدية – مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والتي بدأت ضمن مبادرة “قرية كريمة للطفل”، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.





