العربية لحقوق الإنسان: 55 مراقبا من 14 جنسية لمراقبة انتخابات 2025

تعتزم المنظمة العربية لحقوق الإنسان متابعة الانتخابات البرلمانية المزمعة في مصر العام الجاري، والتي تشمل انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، أخذاً في الاعتبار الأهمية التي تواجهها المنظمة للمجريات في دولة المقر الرئيسى للمنظمة في سياق تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الانتقال الديمقراطي، ولما تمثله الخطوات المصرية من أهمية في المجالين العربي والأفريقي.

وتمتلك المنظمة فريقا نخبويا متخصصا من قادة فروع المنظمة الـ24 الناشطين في 16 بلداً عربياً و14 دولة أوروبية، ويضم ثلة من أبرز الخبراء في مجال مراقبة الانتخابات، ويضم 55 مراقبا من 14 جنسية عربية وأوروبية من كبار الحقوقيين العرب والدوليين، باسم "البعثة الدولية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات.

وقالت المنظمة، إن 32 من أعضاء البعثة الدولية للمنظمة لمراقبة الانتخابات قد أكدوا عزمهم المشاركة في متابعة مجريات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في مصر الأسبوع المقبل، ويبدأ أعضاء البعثة في التوافد إلى القاهرة بداية من الجمعة 31 يوليو الجاري، وسيتم عقد اجتماع تحضيري ختامي صباح الأحد 3 أغسطس 2025 بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة لتقديم إحاطة ختامية، وتوزيع المتابعة ميدانياً وفق العينة المختارة والتي يتوقع أن تضم عشرة من المحافظات المصرية.

وسوف تصدر البعثة سلسلة من الإحاطات خلال يومي التصويت، فضلاً عن تقرير ختامي في نهاية جولة التصويت الأولى.