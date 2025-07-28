شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر حاشد بمحافظة الجيزة لدعم مرشحى "مستقبل وطن" فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدينة السادس من أكتوبر، تنظيم مؤتمر شعبي حاشد لأهالي محافظة الجيزة من مختلف المراكز والأقسام لدعم وتأييد مرشحي حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وقيادات الأمانة المركزية للحزب.

وتضم قائمة مرشحي حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة كلًا من، عصام هلال وأحمد دياب وإيفا نصيف عن القائمة الوطنية من أجل مصر، وعن المقاعد الفردية كلًا من، عادل ناصر رقم 1 رمز قلم وعمرو عكاشة رقم 2 رمز سنبلة القمح وعمر زايد رقم 3 رمز كتاب ومحمد البديوي رقم 4 رمز سلم وعادل زيدان رقم 5 رمز قناة السويس.

وشهد المؤتمر الشعبي، تأكيد الأمين العام نائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد، على قوة الهيكل التنظيمي للحزب واعتماده على استمرار محور الخدمات المجتمعية إلى جانب المحور السياسي المتمثل في الاستحقاقات الدستورية بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مشددًا على مواصلة جهود الحزب من خلال كافة مستوياته التنظيمية وصولًا لأصغر وحدة حزبية لخدمة المواطنين وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشمل المؤتمر عقد لقاءات مع مرشحي الحزب عن محافظة الجيزة لعضوية مجلس الشيوخ 2025عن المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر؛ استعرضوا خلالها برامجهم الانتخابية لخدمة أهداف الدولة في مختلف مناحي التنمية، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد والإعلامي تامر أمين والفنانة نشوى مصطفى وقائد المنتخب المصري المعتزل الكابتن عصام الحضري.

وسجل أهالي مراكز وأقسام محافظة الجيزة تأييدهم لحزب مستقبل وطن ومرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط هتافات صاخبة اختتمها الأهالي بهتاف "تحيا مصر .. يحيا حزب مستقبل وطن".

