شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..مؤتمر جماهيري لـ"الجبهة الوطنية" في الجيزة لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

يُنظّم حزب الجبهة الوطنية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الجيزة، دعمًا لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية وضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك بحضور لفيف من قيادات ورموز الحزب، ووسط مشاركة جماهيرية واسعة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025،

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب في مختلف المحافظات، إيمانًا بأهمية التفاعل المباشر مع المواطنين، وتعزيز فرص التواصل بين الناخبين والمرشحين، وتأكيدًا على دعوة الحزب الدائمة للمشاركة الواعية والفعالة في الاستحقاقات الدستورية، باعتبارها مسؤولية وطنية وحقًا لا يمكن التفريط فيه.

ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم : أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود على عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.

ويؤمن حزب الجبهة الوطنية بأن الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لإعادة رسم خارطة التمثيل السياسي والنيابي بما يلبي طموحات الشعب المصري، والتي يخوضها برؤية واضحة قائمة على تقديم كوادر مؤهلة وكفاءات تمثّل صوت المواطن تحت القبة، وتعمل بجدية في خدمة الوطن، بصورة واعية ومسؤولة.

وترتكز تحركات الحزب على مجموعة من الثوابت، أبرزها الاصطفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، ودعم مؤسساتها الوطنية في معركة البناء والتنمية، الانطلاق من قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هو الغاية الأسمى، العمل من أجل البحث عن حلول حقيقية تستند لواقعية الطرح، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة كركيزة أساسية في مسار العمل الوطني.