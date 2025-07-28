شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2025.. فيروسى C وB يصيب 6 آلاف شخص يوميا - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمي لالتهاب الكبد في 28 يوليو من كل عام لإذكاء الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي الذي يصيب الكبد ويسبب مرض الكبد الوخيم وسرطان الكبد.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إنه يدعو موضوع عام 2025، التهاب الكبد: خطوات يسيرة للقضاء عليه، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة الحواجز المالية والاجتماعية والنظامية - بما في ذلك الوصم - التي تقف أمام القضاء على التهاب الكبد والوقاية من سرطان الكبد.

ويتسبب التهاب الكبد المزمن من النوعين B و C بصمت في تلف الكبد والسرطان - على الرغم من أنه يمكن الوقاية من هذين النوعين وعلاجهما، بل حتى الشفاء من النوعC ، ويشدد الموضوع على ضرورة تبسيط خدمات مكافحة التهاب الكبد - التطعيم وممارسات الحقن المأمونة والحد من الضرر ولاسيما الاختبار والعلاج - وتوسيع نطاقها ودمجها في النظم الصحية الوطنية.

وتذكّرنا الحملة بضرورة العمل الآن لتوسيع نطاق إتاحة الرعاية ودمج الرعاية وإنهاء التهاب الكبد باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030.

أرقام لازم تعرفها عن التهاب الكبد..

304 مليون شخص كانوا متعايشين مع التهاب الكبد المزمن من النوعين B وC في عام 2022.

45% فقط من الأطفال تلقوا لقاح التهاب الكبد من النوع B في غضون 24 ساعة من ولادتهم في عام 2022.

التهاب الكبد سبب رئيسي لسرطان الكبد – ويفتك على نحو متزايد بالأرواح في العالم.

يسبب التهاب الكبد الفيروسي المزمن 1.3 مليون حالة وفاة كل عام، معظمها بسبب سرطان الكبد وتليف الكبد، وهذا ما يقابل 3.500 آلاف حالة وفاة كل يوم - أي ما يعادل الوفيات الناجمة عن مرض السل.

وينتشر التهاب الكبد B و C بصمت، مع تسجيل 6.000 آلاف إصابة جديدة يومياً، وعلى الرغم من إمكانية الوقاية من هذا المرض وعلاجه، فإن أعباءه لا تزال آخذة في الارتفاع، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى الرعاية الصحية الكافية.